Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından sivil toplum destek programının üçüncü döneminde sivil toplum kuruluşlarına (STK) 3 milyon euro destek sağlanacak.



AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’deki STK'lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla AB desteğiyle yürütülen programın üçüncü dönem teklif çağrısı dün yayımlandı.



Toplam bütçesi 3 milyon euro olarak öngörülen hibe programı ile STK'lerin kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.



Türkiye’den dernekler, vakıflar, dernekler veya vakıfların federasyonları ile konfederasyonları ve kar amacı gütmeyen kooperatiflerin geliştirecekleri projelere en az 60 bin, en fazla 100 bin euro hibe desteği sağlanacak.



Hibe programına aynı zamanda AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar da başvuru yapabilecek.



Programın öncelikli alanlarını, STK’lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve STK’ler arası iş birliklerinin teşvik edilmesi, aktif vatandaşlığın veya STK’lerin yerel, ulusal ve uluslararası karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının desteklenmesi, aktif vatandaşlık için yasal ortamın iyileştirilmesine destek olunması oluşturuyor.



Proje başvurularının 17 Eylül saat 17.00’ye kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor.



Duyuruya ilişkin detaylı bilgiler "www.ab.gov.tr", "www.siviltoplumsektoru.org" ve "www.mfib.gov.tr" adreslerinden görülebilir.



Programın üçüncü döneminin 2020-2021 yıllarında uygulanması öngörülüyor.