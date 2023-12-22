ABD ile savunma toplantısı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yüksek düzeyli savunma toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) toplantı sonrası yapılan açıklamada ''Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır.'' denildi. Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye'de yapılacağı bildirildi.

ABD ile savunma toplantısı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı ile ilgili açıklama yapıldı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023’te Washington’da gerçekleştirilmiştir.

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır. Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.''

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