Gecekodu yangını apartman çatısına sıçradı

Hekimbaşı Mahallesi, Çakmak Sokak üzerinde bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa süre tüm evi sardı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki üç katlı apartmanın çatısına sirayet etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Olayda evlerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri gecekonduyu ve 3 katlı binada yaşayan vatandaşları tahliye ederek, olayla ilgili inceleme başlattı.
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