ABD’deki şirketinden para yağdırmıştı: Firari FETÖ üyesinin tüm malvarlığı donduruldu

Terör örgütleriyle bağlantılı 44 kişi ve kurumun Türkiye’deki tüm malvarlıkları donduruldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla, malvarlıkları dondurulanlar arasında, PKK/KCK bağlantılı yedi gerçek kişi ile beş tüzel kişi, DAEŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişi, FETÖ/PDY bağlantılı bir gerçek kişi ile dokuz tüzel kişi bulunuyor.



ABD'DEN ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA GÖNDEREN İSİM DE LİSTEDE



Listede dikkat çekici bir isim de var.



O isim FETÖ üyesi Muhammet Enes Yılmaz. Yılmaz firari olarak ABD’de yaşıyor.

Firari FETÖ’cünün bu ülkede iki şirketi bulunuyor.

ULUSLARARASI ÖDEME HİZMETİ KURUMLARINI KULLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada, Yılmaz’ın bu şirketler üzerinden Türkiye’deki örgüt mensuplarına para aktardığı tespit edilmişti.

Firari Yılmaz’ın bu paraları, "Western Union, Wise, swiftuluslararası ödeme hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla örgüt üyelerine aktardığı belirlenmişti.

FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından firari olan Muhammet Enes Yılmaz’ın örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı da tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında geçen kasım ayında başlatılan "Kıskaç-30" isimli operasyonda ​28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

HANGİ İSİMLERİN MALVARLIKLARI DONDURULDU



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın malvarlığını dondurduğu diğer isim ve kurumlar ise şöyle:



PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kişiler



1- Tamer Kazan



2- Saadet Kaya



3- Hasan Baran Kazan



4- Botan Mikail Kazan



5- Hamza Güleç



6- Erdoğan Çıytak



7- Mohammed Khalil Bakka



PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar



8- Güleç Trading Altın Limited Şirketi



9- HRG Havacılık Anonim Şirketi



10- Sweyol Interbetong AB



11- Xuiri AB



12- Orkes Electronics



DAEŞ ve El Kaide Terör Örgütü İltisaklı Kişiler



13- Tolga Korkmaz



14- Abdullah El Taha



15- Abdülkerim Selim



16- Abdullah Kasım



17- İbrahim Şaban



18- Mehmet Arif Özger



19- Abdullah Mushtaq Talib



20- Omar Talib Zghair Zghair



21- Murat Gezenler



22- Halis Karadağ



23- Ercan Bıçak



24- Burak Kam



25- Rekan Abdulkerim



26- Ahmed Hafez



27- Eyser Abdulcabbar Mustafa Kalu



28- Khaled Hussein Alhubo



29- Moustafa Husein Alhobou



30- Mahmoud Alhajali



31- Kadri Jamalı



32- Mean Elbidevi



33- Mohammed İbrahim Khayoon Al Sadoon



34- Salah Al Fares



FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kişiler



35- Muhammet Enes Yılmaz



FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar



36- Breeze Inc.



37- Discovery Education Services Inc.



38- Lehiggh Dialogue Center



39- Pinnacle Eğitim Hizmetleri



40- Pinoeer Acamdemy Of Science



41- Texas Gulf Foundination



42- Wellsping Cultural and Educational Foudation Inc.



43- DTF Printer USA LLC



44- Nisez Trading LLC