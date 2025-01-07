ABD’deki şirketinden para yağdırmıştı: Firari FETÖ üyesinin tüm malvarlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütleriyle bağlantılı 44 kişi ve kurumun Türkiye’deki tüm malvarlıklarını dondurdu. Listede dikkat çekici isimler yer aldı. O isimlerden biri de Muhammet Enes Yılmaz. Firari olarak ABD’de yaşayan Yılmaz'ın adı geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen “Kıskaç-30 Operasyonu”yla ortaya çıkmıştı. İstanbul’daki operasyonların en önemli ayağı ABD’den gönderilen para trafiği oluşturmuştu. Yılmaz’ın, şirketleri aracılığıyla FETÖ’cü teröristlere düzenli olarak milyonlarca lira aktardığı belirlenmişti.

ABD’deki şirketinden para yağdırmıştı: Firari FETÖ üyesinin tüm malvarlığı donduruldu

örgütleriyle bağlantılı 44 kişi ve kurumun ’deki tüm malvarlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla, malvarlıkları dondurulanlar arasında, PKK/KCK bağlantılı yedi gerçek kişi ile beş tüzel kişi, DAEŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişi, /PDY bağlantılı bir gerçek kişi ile dokuz tüzel kişi bulunuyor.

ABD'DEN ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA GÖNDEREN İSİM DE LİSTEDE

Listede dikkat çekici bir isim de var.

O isim FETÖ üyesi Muhammet Enes Yılmaz. Yılmaz firari olarak ABD’de yaşıyor.

Firari FETÖ’cünün bu ülkede iki şirketi bulunuyor.

ULUSLARARASI ÖDEME HİZMETİ KURUMLARINI KULLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada, Yılmaz’ın bu şirketler üzerinden Türkiye’deki örgüt mensuplarına para aktardığı tespit edilmişti.

Firari Yılmaz’ın bu paraları, "Western Union, Wise, swiftuluslararası ödeme hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla örgüt üyelerine aktardığı belirlenmişti.

FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından firari olan Muhammet Enes Yılmaz’ın örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı da tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında geçen kasım ayında başlatılan "Kıskaç-30" isimli operasyonda ﻿​28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

HANGİ İSİMLERİN MALVARLIKLARI DONDURULDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın malvarlığını dondurduğu diğer isim ve kurumlar ise şöyle:

PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kişiler

1- Tamer Kazan

2- Saadet Kaya

3- Hasan Baran Kazan

4- Botan Mikail Kazan

5- Hamza Güleç

6- Erdoğan Çıytak

7- Mohammed Khalil Bakka

PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar

8- Güleç Trading Altın Limited Şirketi

9- HRG Havacılık Anonim Şirketi

10- Sweyol Interbetong AB

11- Xuiri AB

12- Orkes Electronics

DAEŞ ve El Kaide Terör Örgütü İltisaklı Kişiler

13- Tolga Korkmaz

14- Abdullah El Taha

15- Abdülkerim Selim

16- Abdullah Kasım

17- İbrahim Şaban

18- Mehmet Arif Özger

19- Abdullah Mushtaq Talib

20- Omar Talib Zghair Zghair

21- Murat Gezenler

22- Halis Karadağ

23- Ercan Bıçak

24- Burak Kam

25- Rekan Abdulkerim

26- Ahmed Hafez

27- Eyser Abdulcabbar Mustafa Kalu

28- Khaled Hussein Alhubo

29- Moustafa Husein Alhobou

30- Mahmoud Alhajali

31- Kadri Jamalı

32- Mean Elbidevi

33- Mohammed İbrahim Khayoon Al Sadoon

34- Salah Al Fares

FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kişiler

35- Muhammet Enes Yılmaz

FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar

36- Breeze Inc.

37- Discovery Education Services Inc.

38- Lehiggh Dialogue Center

39- Pinnacle Eğitim Hizmetleri

40- Pinoeer Acamdemy Of Science

41- Texas Gulf Foundination

42- Wellsping Cultural and Educational Foudation Inc.

43- DTF Printer USA LLC

44- Nisez Trading LLC

ABD’deki şirketinden para yağdırmıştı: Firari FETÖ üyesinin tüm malvarlığı donduruldu - 1
ABD’deki şirketinden para yağdırmıştı: Firari FETÖ üyesinin tüm malvarlığı donduruldu - 2
ABD’deki şirketinden para yağdırmıştı: Firari FETÖ üyesinin tüm malvarlığı donduruldu - 3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...