ABD’deki şirketinden para yağdırmıştı: Firari FETÖ üyesinin tüm malvarlığı donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütleriyle bağlantılı 44 kişi ve kurumun Türkiye’deki tüm malvarlıklarını dondurdu. Listede dikkat çekici isimler yer aldı. O isimlerden biri de Muhammet Enes Yılmaz. Firari olarak ABD’de yaşayan Yılmaz'ın adı geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen “Kıskaç-30 Operasyonu”yla ortaya çıkmıştı. İstanbul’daki operasyonların en önemli ayağı ABD’den gönderilen para trafiği oluşturmuştu. Yılmaz’ın, şirketleri aracılığıyla FETÖ’cü teröristlere düzenli olarak milyonlarca lira aktardığı belirlenmişti.
Terör örgütleriyle bağlantılı 44 kişi ve kurumun Türkiye’deki tüm malvarlıkları donduruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla, malvarlıkları dondurulanlar arasında, PKK/KCK bağlantılı yedi gerçek kişi ile beş tüzel kişi, DAEŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişi, FETÖ/PDY bağlantılı bir gerçek kişi ile dokuz tüzel kişi bulunuyor.
ABD'DEN ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA GÖNDEREN İSİM DE LİSTEDE
Listede dikkat çekici bir isim de var.
O isim FETÖ üyesi Muhammet Enes Yılmaz. Yılmaz firari olarak ABD’de yaşıyor.
Firari FETÖ’cünün bu ülkede iki şirketi bulunuyor.
ULUSLARARASI ÖDEME HİZMETİ KURUMLARINI KULLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada, Yılmaz’ın bu şirketler üzerinden Türkiye’deki örgüt mensuplarına para aktardığı tespit edilmişti.
Firari Yılmaz’ın bu paraları, "Western Union, Wise, swiftuluslararası ödeme hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla örgüt üyelerine aktardığı belirlenmişti.
FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından firari olan Muhammet Enes Yılmaz’ın örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı da tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında geçen kasım ayında başlatılan "Kıskaç-30" isimli operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
HANGİ İSİMLERİN MALVARLIKLARI DONDURULDU
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın malvarlığını dondurduğu diğer isim ve kurumlar ise şöyle:
PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kişiler
1- Tamer Kazan
2- Saadet Kaya
3- Hasan Baran Kazan
4- Botan Mikail Kazan
5- Hamza Güleç
6- Erdoğan Çıytak
7- Mohammed Khalil Bakka
PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar
8- Güleç Trading Altın Limited Şirketi
9- HRG Havacılık Anonim Şirketi
10- Sweyol Interbetong AB
11- Xuiri AB
12- Orkes Electronics
DAEŞ ve El Kaide Terör Örgütü İltisaklı Kişiler
13- Tolga Korkmaz
14- Abdullah El Taha
15- Abdülkerim Selim
16- Abdullah Kasım
17- İbrahim Şaban
18- Mehmet Arif Özger
19- Abdullah Mushtaq Talib
20- Omar Talib Zghair Zghair
21- Murat Gezenler
22- Halis Karadağ
23- Ercan Bıçak
24- Burak Kam
25- Rekan Abdulkerim
26- Ahmed Hafez
27- Eyser Abdulcabbar Mustafa Kalu
28- Khaled Hussein Alhubo
29- Moustafa Husein Alhobou
30- Mahmoud Alhajali
31- Kadri Jamalı
32- Mean Elbidevi
33- Mohammed İbrahim Khayoon Al Sadoon
34- Salah Al Fares
FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kişiler
35- Muhammet Enes Yılmaz
FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar
36- Breeze Inc.
37- Discovery Education Services Inc.
38- Lehiggh Dialogue Center
39- Pinnacle Eğitim Hizmetleri
40- Pinoeer Acamdemy Of Science
41- Texas Gulf Foundination
42- Wellsping Cultural and Educational Foudation Inc.
43- DTF Printer USA LLC
44- Nisez Trading LLC
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