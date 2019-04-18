ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.
Mesaj, başkonsolosluğun resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
Mesajda, "Mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz" ifadesi yer aldı.
İmamoğlu'nu ABD Başkonsolosluğu'ndan önce ilk tebrik eden isimlerden biri ise, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Türkiye Raportörü Kati Piri'ydi.
ABD'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik
NTV HaberTürkiye
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.