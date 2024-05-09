ABD'den F-16 tedarik süreci | MSB: Teklif ve kabul mektupları incelenip ABD'ye iletildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısını yaptı.

ABD'den F-16 tedariki konusundaki son duruma ilişkin açıklama yapan Bakanlık kaynakları "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları üzerinde ilgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak muhataplarımıza ilettik. Süreç planlandığı şekilde devam ediyor." dedi.



TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan MSB, "Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 953 olmuştur." ifadelerini kullandı.



IRAK KUZEYİNDEKİ TERÖRLE MÜCADELE



MSB kaynakları, son haftalarda Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısında artış olduğuna dair sorular üzerine “Biz bu yaz Irak’ın kuzeyinde kilidin kapatılacağını söylemiştik. Bunun için de Sn. Bakanımızın daha önce ifade ettikleri gibi öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık ‘sürekli operasyon’ devresindeyiz." yanıtını verdi.



OPERASYON BÖLGELERİNDEKİ YILDIRIM DÜŞME OLAYLARI



Bakanlık kaynakları, Irak kuzeyindeki yıldırım düşmesi sonucu bazı askerlerin şehit olmasına ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:



“Bizim bütün üs bölgelerimizde paratönerlerimiz mevcut. Üs bölgesine konuşlanırken ilk kurduğumuz sistemlerden biri de paratönerlerdir. Son dönemde Irak kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307’dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor. Tedbirlere de artırılarak devam ediliyor. Fakat bölgede yükseklikten kaynaklı, ani iklim değişikliklerinin de etkisiyle maalesef bu tür olaylar yaşanabiliyor.“



HUDUT GÜVENLİĞİ



Bakanlık kaynakları, hudut güvenliğine ilişkin sosyal medyada gündeme videolar hakkında da açıklamalarda bulundu.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Ülkemizin geleceğinden sığınmacılar nedeniyle endişe duyduğunu, ülkemize birçok kaçağın geldiğini iddia edenlerin kullandığı görüntülerin neredeyse tamamı insan kaçakçılarının insanları kandırmak için yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayacak şekilde çektikleri reklam görüntüleridir. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlar ironik bir şekilde insan kaçakçılarının reklamını yapıyorlar, onları teşvik ediyorlar. Ülkemizde gördükleri her yabancının sınırdaki duvarlardan atlayarak geldiğini sanan veya kasıtlı olarak böyle bir algı yaratmaya çalışanlar en büyük saygısızlığı ve haksızlığı sınırlarda nöbet tutan 60 bin Mehmetçiğin emeğine yapıyorlar. Çünkü hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunuyor. Gerçekten bizim hudutlarımızda olduğu tespit edilen bir görüntü bize ulaşırsa zaten gereği büyük bir hassasiyetle yapılmaktadır."