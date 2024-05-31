Manisa'da fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 kişi hastanelik oldu

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada yemeğin ardından rahatsızlanan 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 kişi hastanelik oldu

Olay Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısımda kablo üreten bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada yemek yiyen çalışanlar mesai çıkışında fenalaşınca hastaneye başvurdu. İşçi servisi tarafından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine getirilen 24 kişi burada tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan fabrikanın dışardan bir yemek firmasından hizmet aldığı, işçilerin tavuk ve patlıcan yediği öğrenilirken, olayla ilgi isoruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Güvercin beslerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Güvercin beslerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Balık tutmak için girdiği denizde boğuldu

Balık tutmak için girdiği denizde boğuldu

Balık tutarken arkadaşı öldü, yardım çağırmak isterken yaralandı

Balık tutarken arkadaşı öldü, yardım çağırmak isterken yaralandı

Gelen koku üzerine gerçek ortaya çıktı: Öldüğü bir hafta sonra fark edildi

Gelen koku üzerine gerçek ortaya çıktı: Öldüğü bir hafta sonra fark edildi

Edirne’de "tiny house"lar kaldırılıyor

Edirne’de "tiny house"lar kaldırılıyor

Geri kayan aracı durdurmak isteyen iki kişi aracın altında kaldı

Geri kayan aracı durdurmak isteyen iki kişi aracın altında kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...