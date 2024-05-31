Balık tutarken arkadaşı öldü, yardım çağırmak isterken yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde uçurumun kenarında balık tutan vatandaş fenalaşarak hayatını kaybetti. Arkadaşı için yardım çağırmak isteyen diğer vatandaş da düşerek yaralandı.

Balık tutarken arkadaşı öldü, yardım çağırmak isterken yaralandı

Cide ilçesi Gökçekale mevkiinde, uçurumun kenarında olta ile balık tutan Zeki Uğur, rahatsızlığı sebebiyle fenalaştı. Arkadaşına yardım çağırmak için engebeli araziden çıkmaya çalışan olta balıkçısı Şeref Çakıroglu da düşerek ayağını kırdı.

Yaralı Şeref Çakıroglu, kendi imkanlarıyla ulaştığı amatör balıkçılardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Zeki Uğur, güvenli bir noktadan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Bartın’ın Kurucaşile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zeki Uğur hayatını kaybetti. Zeki Uğur’un cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralı Şeref Çakıroglu ise jandarma ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde engebeli araziden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çakıroglu, Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaşanan olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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