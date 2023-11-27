Abdest alırken niyet etmek farz mıdır? (Diyanet'e göre abdestin farzları)

Abdest alırken niyet etmenin farz olup olmadığı, namaz kılan birçok kişi tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Niyet etmeden abdest almakla, niyet ederek abdest almanın arasındaki fark Kur'an'ı Kerim ayetlerinde açıkça anlatılmaktadır. Peki, abdest alırken niyet etmek farz mıdır? İşte Diyanet'e göre abdest almanın farzları.

Abdest alırken niyet etmek farz mıdır? (Diyanet'e göre abdestin farzları)

Abdest alırken niyet etmek, Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır.

Hanefiler, abdest ayeti olarak bilinen ayette emredilen fiiller arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar. Çünkü bu ayette; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesh etmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamak emredilmektedir.

Zira abdestte; kirlerden temizlenme nitelikleri ağır basmaktadır. Dolayısıyla hikmeti bilinen bir ibadet olarak abdestte niyet etmek şart değildir. Ayrıca, namazın şartlarından olan ‘necasetten taharet’ ve ‘setr-i avret’te niyetin zorunlu olmayışı, abdestte de niyetin farz olmadığını gösterir.

Abdest alırken niyet etmenin farz olduğunu söyleyenler ise; Cenab-ı Hakk’ın: “Onlar dini yalnız Allah’a has kılarak, ona kulluk etmekle emrolunmuşlardır.”

AYETLERE GÖRE FARZ MIDIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in: “Bütün ameller niyetlere bağlıdır…” (Buhari, Bed’u’l-vahy, 1; Müslim, İmare, 155) hadisinden hareketle her ibadette olduğu gibi abdestte de niyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir (Şirbini, Muğni’l-Muhtac, Beyrut, ts. , I, 47).

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