Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti.
Beştepe'deki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
''ABD'Yİ TÜRKİYE'DE TEMSİL ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM''
Satterfield, ''Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır'' diye konuştu.