Çöpte başlayan yangın 4 iş yerine sıçradı

Aralarında lokanta ve kıraathanenin de bulunduğu iş yerlerini saran alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, iş yerlerinin yanında bulunan apartmanlara alevlerin sıçramaması için büyük çaba harcadı.

"BURAYA ÇÖP, LASTİK GİBİ HER ŞEY ATIYORLAR"



Öte yandan yangının çıktığını gören mahalle sakini, "Evde oturuyordum. Baktım alevin yükseldiğini gördüm sonra itfaiyeyi aradım. Alevler binanın arasından yükseliyordu. Buraya çöp, lastik gibi her şey atıyorlar" dedi.



İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.