Çöpte başlayan yangın 4 iş yerine sıçradı

Sultangazi'de, iddiaya göre binaların arasındaki çöplerde başlayan yangın iş yerlerine sıçradı. Alevler kısa sürede iş yerlerinin çatısını sararken, yangına itfaiye müdahale etti. Yangın bitişiğinde bulunan apartmanlara sıçramadan kontrol altına alınırken, 4 iş yerinde hasar meydana geldi.

Çöpte başlayan yangın 4 iş yerine sıçradı

, saat 01.30 Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde çıktı. İddiaya göre, binaların arasında bulunan çöplerde bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede iş yerlerine sıçradı.

Aralarında lokanta ve kıraathanenin de bulunduğu iş yerlerini saran alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, iş yerlerinin yanında bulunan apartmanlara alevlerin sıçramaması için büyük çaba harcadı.

Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 iş yerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Çöpte başlayan yangın 4 iş yerine sıçradı - 1

"BURAYA ÇÖP, LASTİK GİBİ HER ŞEY ATIYORLAR"

Öte yandan yangının çıktığını gören mahalle sakini, "Evde oturuyordum. Baktım alevin yükseldiğini gördüm sonra itfaiyeyi aradım. Alevler binanın arasından yükseliyordu. Buraya çöp, lastik gibi her şey atıyorlar" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.

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