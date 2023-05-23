Abdüllatif Şener kimdir? Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener kaç yaşında ve nereli?

Abdüllatif Şener, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen kişiler arasında yer alıyor. 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekili olan Abdüllatif Şener'in hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Abdüllatif Şener kimdir? Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener kaç yaşında ve nereli?

Abdüllatif Şener kimdir? Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener kaç yaşında ve nereli?

, 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Baba adı Bedirhan, anne adı Ahzerat'tır.

Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun oldu ve 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.

Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak çalıştı.

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 genel seçimlerinde Sivas seçildi.
2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve Erdoğan Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı.

2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Partiden istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisini kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat milletvekili seçilemedi.

Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Konya milletvekili seçildi.

Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

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