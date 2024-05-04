Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 4 Mayıs tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesi gün içerisinde güncellemeye devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgesinde oturan vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Meydana gelen depremler ise AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılıyor.

MALATYA DARENDE DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 06.17'de Malatya'nın Darende ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.