Tuzla’da TIR kasasında 8 ton midye ele geçirildi

Tuzla Şifa Mahallesi’nde bir TIR'ın kasasında, 400 çuvalda yaklaşık 8 ton midye ele geçirildi. TIR şoförü hakkında 26 bin 242 TL para cezası uygulandı.

Tuzla’da TIR kasasında 8 ton midye ele geçirildi

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuzla Şifa Mahallesinde bir TIR kasasına deniz canlısı midye yüklendiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

3 Mayıs tarihinde Tuzla Şifa Mahallesinde tespiti yapılan TIR'a yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sevk ve idaresini sağlayan TIR şoförü S.G. yakalandı. TIR kasasında bulunan “Kara Kıllı Midye” diye tabir edilen 400 çuval yaklaşık 8 ton ağırlığında midye muhafaza altına alındı.

Midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrardan denize dökülme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca yapılan operasyonun tek seferde en fazla midye ele geçirme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili yakalanan S.G. isimli şahıs hakkında, 1380 sayılı kanunun “Kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakledenler” maddesi uyarınca 26 bin 242 TL cezai işlem uygulandı.

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