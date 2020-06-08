Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükada'da 71 yaşındaki M.Ş., bir süre önce tarla olarak kullanmak üzere vakıflar müdürlüğünden bir bahçe kiraladı. Fakat bahçe üzerinde bazı yapıların inşa edildiğinin fark edilmesi üzerine İSKİ, M.Ş' nin kiraladığı bahçenin suyunu kesti.





Bunun üzerine öfkelenen M.Ş, soluğu yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi binasında aldı. M.Ş. belediye binasına 7 el ateş açtı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Şüpheli emniyette ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adalar Kaymakamlığı, sabah saatlerinde Büyükada’da belediye binasına bir şahsın pompalı tüfekle ateş açtığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün saat 06.00 sıralarında Adalar Belediye binasına gelen ilçemiz sakinlerinden 1950 doğumlu M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesilmesi nedeniyle belediye hizmet binasına 7 el pompalı tüfekle ateş etmiştir. Binanın camlarında maddi hasar meydana gelmiştir” ifadelerine yer verildi.