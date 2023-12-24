Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi verdi

2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı sınavı 24 Aralık Pazar günü tamamlanacak. Sınav süreci devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi verdi

23 Aralık 2023 tarihinde başlayan sınav oturumları devam ediyor. Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak.  Mülakat hakkı kazanıp kazanamayacaklarını merak eden adaylar şimdiden sonuç tarihini araştırmaya başladı. , Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. 

Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi verdi - 1

SINAV SONUÇ TARİHİ

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 23 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek. 

Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi verdi - 2

NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, değerlendirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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