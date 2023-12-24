Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi verdi

23 Aralık 2023 tarihinde başlayan Adalet Bakanlığı sınav oturumları devam ediyor. Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. Mülakat hakkı kazanıp kazanamayacaklarını merak eden adaylar şimdiden sonuç tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM, Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

SINAV SONUÇ TARİHİ ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 23 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek. SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar, değerlendirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

