Yalova'da ahşap barakada çıkan yangında küle döndü

Yalova'da, ahşap barakada elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale geldi.

Yalova'da ahşap barakada çıkan yangında küle döndü

Saat 23.30 sıralarında Paşakent Mahallesi Dereiçi mevkisinde bulunan ahşap bir barakada çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen , yapının ahşap olması nedeniyle hızla yayıldı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan ahşap barakada maddi hasar meydana geldi.

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