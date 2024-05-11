Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. Yarın için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 13 Mayıs 2024 Pazartesi Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 14 Mayıs 2024 Salı Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 15 Mayıs 2024 Çarşamba Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
29/
18
Yarın
26/
15
Pazartesi
23/
15
Salı
26/
15
Çarşamba
26/
15
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