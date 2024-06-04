Şişli’de ters yöne giren alkollü sürücü sokağı birbirine kattığı

Şişli’de alkollü olduğu iddia edilen ve ters yöne giren sürücü, önce park halindeki araca, ardından bir yayaya ve seyir halindeki motosiklete çarptı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ve yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Şişli’de ters yöne giren alkollü sürücü sokağı birbirine kattığı

Saat 02.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak’ta, alkollü olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü, ters yönden gelerek sokağa girdi. Aşırı hızlı girdiği sokakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki lüks araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce kaldırımda bulunan ağaca ardından da yoldan geçen bir yayaya ve seyir halindeki motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan yayaya ve motosiklet sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDI

Kaza yapan otomobil sürücüsü polislerle ve çevredeki vatandaşlarla uzun süre tartışırken kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine ise kazayı yapan aracın sürücüsünün kendisi olmadığını iddia etti. Uzun süren ikna çabalarının ardından alkollü olduğu iddia edilen sürücü ve yanında bulunan kız arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan kazada park halindeki otomobil, kazaya karışan araç ve motosiklette hasar meydana geldi.

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