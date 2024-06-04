Genç çifti Kapadokya tatili ayırdı: 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İki gün önce dünya evine giren genç kadın, balayı tatili için geldiği Kapadokya’da hayatını kaybetti.

Genç çifti Kapadokya tatili ayırdı: 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İki gün önce dünya evine giren Nazlı Can Göksu (21), eşi ile birlikte ’ya balayı tatili için geldi. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde bulunan bir otele yerleşen Göksu çiftinden Nazlı Can Göksu gece saatlerinde rahatsızlandı.

Eşinin ihbarı üzerine kaldıkları otele sağlık ekipleri sevk edildi. Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılan Nazlı Can Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazlı Can Göksu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Göksu’nun nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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