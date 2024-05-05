Adana'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah bulundurulduğu belirlenen Yeşiloba Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.



Bu sırada ikametten arsaya atılan poşeti inceleyen ekipler, ruhsatsız 10 tabanca, 11 şarjör ve 10 mermi ele geçirdi.



Polis ekipleri, evdeki şüpheli Gökhan K'yi gözaltına aldı.



Farklı suçlardan 16 kaydının olduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.