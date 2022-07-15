Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda 6 noktada yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangınlarda toplam 5 dönümlük alan zarar gördü. Adana Feke'de ilçe merkezine bağlı Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanda kısa aralıklarla 6 noktada gece saatlerinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Feke, Kozan ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar, kısa sürede kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Jandarma, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınlarla ilgili araştırma başlattı.