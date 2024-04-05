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Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Gölü'ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, baraj gölü kıyısına arkadaşlarıyla gelen Ali Birmeç'in (25) girdiği suda kaybolduğunu belirledi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polisler, botla göl ve kıyısında arama yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunan Birmeç'in cansız bedeni sudan çıkartıldı.

İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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