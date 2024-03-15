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Adana'da birçok farklı suçtan aranan şahıs tutuklandı

Adana'da birçok farklı suçtan aranan kişiye baskın düzenlendi. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da birçok farklı suçtan aranan şahıs tutuklandı

'nın Ceyhan ilçesinde, "Kasten öldürme, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve ruhsatsız silah taşıma" suçlarından aranan şahıs yakalanıp tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kasten öldürme, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve ruhsatsız silah taşıma" suçlarından aranan B.K. (25) isimli şahsın adresini belirledi.

Polis bu tespit üzerine adrese baskın yaptı. Özel harekat polisiyle yapılan baskında yakalanan B.K.'nin, 29 Ocak 2023 tarihinde Namık Kemal Mahallesi'ndeki kasten öldürme olayına karıştığı da öne sürüldü.

Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan B.K. tutuklandı.

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