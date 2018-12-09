Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.A, S.B, E.K. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B, F.A. ve S.B. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, E.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da FETÖ/PDY operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.A, S.B, E.K. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.