Edirne’de 1 ton 440 kilo kum midyesi ele geçirildi: 2 şüpheliye 1 milyon TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri bir ev ve araçta arama yaptı.

Aramalarda çuval içinde piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 ton 440 kilo kum midyesi ile tekne motoru, şişme bot, 1 kürek ele geçirildi.

Olayla ilgili evde 6 yabancı uyruklu ile 1 organizatör yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden U.T. ve M.T.’ye kişi başına 524 bin 960 bin lira olmak üzere 1 milyon 49 bin 920 TL idari para cezası uygulandı, araca ve tekne motoruna el konuldu.