Motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

Zeytinburnu'nda motosikletli polis ekibi taksiye çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli ekibi aynı istikamette ilerleyen taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan iki polis memuru yaralandı.

Motosikletli polis ekibi taksiye çarptı: 2 polis yaralı - 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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