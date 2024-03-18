Adana'da günlük kiralık dairede cinayet

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan (34), 16 Mart'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce odasında tabancayla vuruldu.



Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayan'ın tabancayla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.



Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

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