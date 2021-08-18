Adana'da hamile kızını bıçaklayan şüpheli gözaltında

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hamile kızını boğazından bıçaklayan şüpheli babanın olay yerinde gözaltına alındığı bildirildi.



Olay, saat 14.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve hamile olan Ümmü Gülsüm A, eşini terk edip başka birine kaçtı.

İsa D, kızı Ümmü Gülsüm A'yı kaçtığı yerden alıp kendi evine getirdi.

Baba kız evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa D. kızını dövdü. İsa D, daha sonra da mutfaktan aldığı bıçakla kızını boğazından yaraladı.

Evdekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ümmü Gülsüm A, ağır yaralı halde, ambulansla önce Yüreğir Devlet Hastanesi’ne, buradaki müdahalenin ardından da Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ümmü Gülsüm A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



İsa D. ise Yüreğir Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, olay yerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na götürülen şüpheli, daha sonra emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.