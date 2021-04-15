Adana'da kadın şiddet: Seni öldürsem de ben ceza yemem

Adana'da yaşandığı belirtilen olayı sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcı paylaştı.

Annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdite maruz kaldığını öne sürdü süren kullanıcı hayatlarından endişe ettiklerini belirtti.

'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşımda bulunan kullanıcı dayak anlarına ilişkin görüntüleri de yayınladı.

Görüntülerde saldırganın kendisini görüntüleyen kişiye, "Çek, çek" diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip, tükürerek küfürler ettiği görüldü.

Görüntüyü çeken kişi, yanındaki bir başka kişiye, "Aradın mı polisi?" diyerek seslenirken bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde, "Korkma, korkma" dediği duyuldu.

'10 SENE DE YATSAM GÖZE ALIYORUM'



Görüntülerde saldırganın, tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde sürüdüğü kadına, "Ben varya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum" ifadeleri yer aldı.

'SENİ YOK EDECEĞİM'



Saldırgan, yere düşürdüğü kadını bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken kişiye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" diyerek tükürdüğü de kaydedildi.