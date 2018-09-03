Adana'da kuyumcuyu soymak isteyen iki kişinin pompalı tüfek ve tabancayla ateş etmesi sonucu 1 kişi yaralandı, amaçlarına ulaşamayan şüpheliler kaçtı.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi'nde Cengiz Altunkaynak'a ait kuyumcu dükkanına müşterilerin de olduğu sırada maskeli olduğu belirtilen iki kişi gelerek, soygun girişiminde bulundu.



Şüpheliler, içeriden otomatik kilitlenen kapıyı açamayınca pompalı tüfek ve tabancayla ateş açıp otomobille kaçtı.



Çok sayıda mermi ve saçmanın isabet ettiği kuyumcuda bulunan Duran Altunkaynak yaralandı. İş yeri sahibinin kardeşi olan yaralı, çevredekiler tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Ekipler, yaptıkları çalışmayla olay yerinin yakınındaki bir sokakta saldırıda kullanıldığı değerlendirilen plakasız bir otomobil buldu.



Otomobil incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Öte yandan, aynı iş yerinde 6 yıl önce de pompalı tüfekli üç kişi tarafından soygun yapılmış, Cengiz ve Gazi Altunkaynak ateş açılması sonucu hafif şekilde yaralanmıştı. Aynı yıl ayrıca, bir hükümlüyü yakalamaya çalışırken terör örgütü PKK sempatizanlarının taşlı saldırısına uğrayan bir komiser de Altunkaynak'a ait kuyumcu dükkanına sığınarak kurtulmuştu.