TGC Anadolu ilk yurt dışı görevine gidiyor

TCG-Anadolu'ya tatbikatta TCG-Salihreis ve TCG-Büyükada fırkateynleri de eşlik edecek.



Anadolu Görev Grubu'nda ayrıca, 2 taarruz, 5 genel maksat helikopteri, 4 mekanize çıkarma aracı, 8 zırhlı amfibi hücum aracı, ve içlerinde bir bölük çıkarma timi ile 150 personel yer alacak.

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