TGC Anadolu ilk yurt dışı görevine gidiyor

Türk donanmasının en büyük gemisi TCG Anadolu ilk kez görev grubuyla birlikte yurtdışında bir tatbikata katılacak. TCG Anadolu ve beraberindeki 2 Fırkateyn Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek NATO Tatbikatı'nda görev yapacak.

TGC Anadolu ilk yurt dışı görevine gidiyor

TCG Anadolu ilk kez görev grubuyla birlikte yurtdışında görev almaya hazırlanıyor... 

Edinilen bilgilere göre TCG Anadolu gemisinin yer alacağı "Anadolu Görev Grubu" 26 Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında Arnavutluk'ta olacak.

TGC Anadolu ilk yurt dışı görevine gidiyor - 1

TCG-Anadolu'ya tatbikatta TCG-Salihreis ve TCG-Büyükada fırkateynleri de eşlik edecek.

Anadolu Görev Grubu'nda ayrıca, 2 taarruz, 5 genel maksat helikopteri, 4 mekanize çıkarma aracı, 8 zırhlı amfibi hücum aracı, ve içlerinde bir bölük çıkarma timi ile 150 personel yer alacak.

TCG Anadolu'ya kuş bakışı

TCG Anadolu'ya kuş bakışı

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