Adana'da minibüs devrildi: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Adana-Kozan kara yolunun Tırmıl mevkisinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 EMA 25 plakalı minibüs devrildi.



Kazada, Arife D. (40), Reyhan M. (25), Nurşen M. (23) Rafet Talha A. (11) ve Mehtap Y. (41) yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralılardan durumu ağır olduğu öğrenilen Arife D. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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