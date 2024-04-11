Adana'da minibüs devrildi: 5 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Adana'da minibüs devrildi: 5 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde -Kozan Karayolu Tırmıl mevkisinde meydana geldi.

Sürücünün kimliği öğrenilemeyen minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Arife D. (40), Reyhan M. (25), Nurşen M. (23), Rafet Talha A. (11) ve Mehtap Y. (41) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Arife D., ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne Sevk edildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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