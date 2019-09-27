Adana'da İbrahim Gür'ün (44) kullandığı öğrenci servis minibüsü, Feke ilçesi Belenköy Mahallesi Eğridere mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan Aynur S. (13), Barış G. (11), Enes S. (9), EmineS. (5), Asya Ş. (7) ve Kerem Ş. (5) Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, öğrenci servisinde 8 öğrencinin olduğunu söyledi.
Doğan, kazada 6 öğrencinin hafif yaralandığını, çocukların tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'nın Feke ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.
Adana'da İbrahim Gür'ün (44) kullandığı öğrenci servis minibüsü, Feke ilçesi Belenköy Mahallesi Eğridere mevkisinde devrildi.