İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki "ALEXIS" isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.



Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

