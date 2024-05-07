İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi uzun süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Geminin römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya çekildiği bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki "ALEXIS" isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı - 1

Kıyı Emniyeti'ne bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Römorkörler eşliğinde çekilen yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.

Boğazı'ndaki gemi trafiği de saat 16.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldı.

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