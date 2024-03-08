Adilcevaz’da karla mücadele çalışması

Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının ardından harekete geçen İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yolların kapanmaması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden İlçe Özel İdare Şefi Mehmet Kızıltoprak, "Adilcevaz'daki tüm personel ve araçla vatandaşımızın mağdur olmaması için görevimizin başındayız. Her gelen ihbarı değerlendiriyoruz." dedi.