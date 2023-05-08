Adıyaman'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 23.20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini aktaran Adıyaman Valisi Muhammet Tugay, sahadaki taramaların sürdüğünü söyledi.

Adıyaman'da 4,6 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi! 'ın Çelikhan ilçesinde saat 23.20'de 4,6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki deprem 8,64 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Adıyaman'da 4,6 büyüklüğünde deprem - 1

Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, AA muhabirine, saat 23.20 sularında Çelikhan merkezli deprem meydana geldiğini hatırlattı.

"Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmemiştir." diyen Tugay, ekiplerin sahadaki taramalarının devam ettiğini kaydetti.

Adıyaman Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı depremzedeler sarsıntı nedeniyle yurdun bahçesine indi.

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