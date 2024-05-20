ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi

SINAVIN UYGULANMASI HAKKINDA



Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.



Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.