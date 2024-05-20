Kabine Toplantısı sona erdi | Gündemde hangi konular var?

Bugün önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı 3 saatin ardından sona erdi.
TOPLANTININ ANA GÜNDEM BAŞLIĞI EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ana gündemi ekonomi oldu.
ENFLASYONLA MÜCADELE VE KAMUDA TASARRUF PAKETİ ELE ALINACAK
Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırıldı. Alınabilecek ek tedbirler görüşüldü.
Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemdeydi.
Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.
TERÖRLE MÜCADELE VE İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI DA MASADA OLACAK
Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları da masadaydı.
Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.
İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alındı.
İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili gelişmeler de görüşüldü.
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