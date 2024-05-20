Kabine Toplantısı sona erdi | Gündemde hangi konular var?

Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonra erdi. 3 saat süren toplantının ana gündem maddeleri ekonomi, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden yasal düzenlemeler ve Gazze'ydi.

Kabine Toplantısı sona erdi | Gündemde hangi konular var?

Bugün önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere Beştepe'de gerçekleşen Toplantısı 3 saatin ardından sona erdi.

TOPLANTININ ANA BAŞLIĞI EKONOMİ

Cumhurbaşkanı 'ın başkanlık ettiği basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ana gündemi ekonomi oldu.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE KAMUDA TASARRUF PAKETİ ELE ALINACAK

Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırıldı. Alınabilecek ek tedbirler görüşüldü. 

Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemdeydi. 

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Kabine Toplantısı sona erdi | Gündemde hangi konular var? - 1

TERÖRLE MÜCADELE VE İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI DA MASADA OLACAK

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları da masadaydı.

Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.

İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alındı. 

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili gelişmeler de görüşüldü. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine Toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 günlük yas ilan edildi

Kabine Toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 günlük yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi

Ankara’da inşaatta iş kazası: 2 işçi öldü

Ankara’da inşaatta iş kazası: 2 işçi öldü

Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü

Kendisini uyaran polisin üzerine otomobilini sürdü

Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...