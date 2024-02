Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yüzde 92'si yıkıldı.



"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman ve ilçelerinde 5 bin 953 bin bina yıkıldı, 20 bin 201 bina ise ağır hasar aldı.



Afetin ardından yüklenici firmalar tarafından iş makineleriyle yıkılan binaların enkazı, kamyonlara yüklenerek şehir merkezi dışına taşınıyor ve burada ayrıştırılıyor.

Enkaz altında kalan araçlar da toplama alanlarında sahiplerine teslim ediliyor.



Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin "asrın felaketi"nden en çok etkilenen illerden olduğunu söyledi.

8 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI



Varol, 8 bin 387 kişinin hayatını kaybettiği, 17 bin 499 kişinin yaralandığı depremin ilk anından itibaren kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken işlerle ilgili çok büyük gayret ortaya konulduğunu vurgulayarak, binlerce kişinin kısa sürede geçici barınma merkezlerine, konteyner kentlere alındığını dile getirdi.

KALICI KONUTLAR İÇİN YOĞUN ÇALIŞLMA



Kent genelinde 26 bin konteynerin olduğunu belirten Varol, kalıcı konutların bir an önce bitirilmesi ve teslim edilmesi için yoğun çaba gösterildiğini kaydetti.



Bu kapsamda yaklaşık 49 bin konutun inşaatının sürdüğünü anlatan Varol, "Adıyaman'da tüm bu hizmetleri toparladığınızda aslında bir taraftan devletimizin ortaya koyduğu büyük irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle tüm devlet teşkilatının performansı, ayrıca vatandaşlarımızın her birinin bu konuya sahip çıkması inanılmaz bir dayanışma örneği gösteriyor. Bundan sonrasında her günümüzün bir öncesinden daha güzel, daha iyi olacağını düşünüyor, buna inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.



"YIKIMDA SON AŞAMADAYIZ"

Varol, kentte enkaz kaldırma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Acil yıkılacak binaların tamamı yıkılmış ve enkazlar kaldırıldı. Sayıca çoğunlukta olan ve tehlike arz eden binaların yıkım sürecinde de artık son aşamaya geldik. Bina sayısı olarak oranımız yüzde 92'lerde. Metrekare olarak bakarsak yüzde 95 civarındayız. Kalan binalarımızın da tamamı, vatandaşlarımızın mahkemeye başvurduğu, hukuki süreçleri devam eden binalar. Bununla ilgili idare mahkemelerinden kararlar geldikçe de eğer vatandaş haklı bulunup binanın hasar durumu düşürülüyorsa bırakıyoruz, onaylanıyorsa da yıkıma devam ediyoruz. Tabii daha sonrasında orta hasarlarla ilgili de bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşın onarmak istemediği binalarla ilgili de onların yıkımlarını yakın zamanda inşallah tamamlamış olacağız."