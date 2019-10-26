Adıyaman'da Cumhuriyet mahallesinden silah sesi yükseldiğini duyan vatandaşlar, jandarma ve ambulans çağırdı.
Olay yerine giden ekipler, 21 yaşındaki Cansu Güven ile 23 yaşındaki Songül Önemli'yi göğsünden vurulmuş halde buldu. İkisi de kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tartışma sırasında Songül Önemli'nin tüfeğinin yanlışlıkla ateşlenmesi sonucu iki kadının da vurulduğu öne sürüldü.
Önemli'nin, kadını öldürüp daha sonra yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.
Adıyaman'da iki kadın ölü bulundu
NTV HaberTürkiye
Adıyaman'da iki kadın pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da Cumhuriyet mahallesinden silah sesi yükseldiğini duyan vatandaşlar, jandarma ve ambulans çağırdı.