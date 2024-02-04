Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

-Gölbaşı Karayolu Akpınar köyü yakınlarında Murat B. idaresindeki Toyota marka otomobil ile Mahmut Can K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler Murat B. ve Mahmut Can K. ile araçlarda bulunan Musa E., Çağatay E., Mehmet Han B. ve Arda B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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