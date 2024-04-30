Adıyaman'da korkunç cinayet: Eşini boğazını kesip göğsünden bıçakladı

Adıyaman’da A.Y., tatil için geldikleri Göçeri köyünde eşi Esra Yıldız'ı boğazını kesip göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Adıyaman'da korkunç cinayet: Eşini boğazını kesip göğsünden bıçakladı

Edinilen bilgilere göre, A.Y. ile Esra Yıldız (25) isimli çift, Kahta ilçesinin Akıncılar beldesine bağlı Göçeri köyünde bulunan termal evlere tatil için geldi.

A.Y., gece saatlerinde 2 çocuklu eşi olan Esra Yıldız’ın boğazını kesti ardından göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldüren A.Y., olay yerinden hızla kaçarken durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Esra Yıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da korkunç cinayet: Eşini boğazını kesip göğsünden bıçakladı - 1

Burada işlemleri tamamlanan Esra Yıldız’ın cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine götürüldü.

Eşini öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan A.Y. ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Göçeri köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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