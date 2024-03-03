Adıyaman'da şüpheli ölüm: Asansörde cesedi bulundu

Siteler Mahallesi'ndeki 4 katlı binada "şüpheli ölüm" ihbarında bulunulması üzerine polis ve sağlık ekipleri söz konusu adrese gitti.



Adreste inceleme yapan ekipler, bina asansöründe Mehmet Rençber'i (72) asansör içerisinde hareketsiz halde buldu.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Rençber'in öldüğü belirlendi.



Olay yerine gelen savcının talimatıyla cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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