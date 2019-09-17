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İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesinde saat 16.20 sıralarında silah sesi duyuldu.
Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen F.U. (39), iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti.
Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşandı. Çok sayıda polis bölgeye sevk edildi.
Ağır yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki F.U. hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan F.U. yapılan tüm müdhalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaklaşık 8 yıldır adliyede görevli olduğu öğrenilen F.U'nun tedavisinin hastanenin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi.