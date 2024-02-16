Adnan Oktar soruşturmasında yeni ayrıntılar: Avukatlar aracılığıyla lobi çalışması yapmışlar

Oktar’ın itirafçı olma ihtimali bulunan örgüt üyeleri hakkında sosyal medyada paylaşımlarının çoğaltılması için de talimat verdiği bilgisi yer aldı.



İddianamede dışarıda yer alan örgüt üyelerinin lobi çalışmaları kapsamında Adnan Oktar'ın yazdığı yazıları ve kitapları avukatlar aracılığıyla siyasilere gönderdiği belirlendi.



DAVALARDA SAVUNMALARI OKTAR HAZIRLATMIŞ



İddianamede Adnan Oktar’ın duruşmalarda hangi sanığın ne konuda savunma yapacağını örgüt avukatları aracılığıyla bildirdiği, savunmalarında yine örgütün avukatları tarafından bizzat hazırlandığı aktarıldı.



Öte yandan örgüt üyelerinin yargı sürecini etkilemek için savcılarla görüşmeye çalıştığı da ifade edildi.



43 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



İddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12’şer yıla, örgütün veya amacının propagandasını yapma suçundan ise ayrı ayrı 10 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



Ayrıca iddianamede Adan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın örgüt üyelerinin örgüt faaliyetler için işlediği bütün suçlardan sorumlu tutularak cezalandırılmaları talep edildi.



Diğer 17 şüpheli hakkında ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, örgüte yardım ve örgütün veya amacının propagandasını yapma suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları istendi.

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