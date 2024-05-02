Adana’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Adana’da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında çıkan yangın fabrikanın tamamını sardı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikanın içerisindeki motosikletler de çıkartılmaya çalışılıyor.

Adana’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tüm fabrikayı sardı.

Adana’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi - 1

Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına ilçelerden de itfaiye araçlarıyla destek verildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangına TOMA, arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Adana’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi - 2

HAVA DESTEĞİ İSTENDİ

için hava desteği de istendi. Bir yandan yangını kontrol altına almak için mücadele devam ederken, bir yandan da yanmakta olan fabrikanın içerisindeki motosikletler çıkartılmaya çalışılıyor.

Adana’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi - 3

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