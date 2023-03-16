Adresimde kimler kayıtlı görünüyor? (e Devlet "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" ekranı)

Seçim döneminin yaklaşmasıyla hanede kayıtlı kişi sayısına yönelik araştırmalar da başladı. Bazı kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen hanede oturan kişi sayısı bilgisi, resmi kurumlara vermek üzere barkodlu bir şekilde alınabiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama ve doğrulama hizmeti ile, "Ev adresimde kimler oturuyor, hanede kaç kişi var?" sorularına yanıt bulabiliyor.

Adresimde kimler kayıtlı görünüyor? (e Devlet "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" ekranı)

Yerleşim yerinde oturanlar bilgisi sorgulama hizmetiyle kişinin kendisiyle aynı adreste kayıtlı bulunan kişiler konusunda bilgi edinebilmesi,
aynı adreste kayıtlı kişilerin birlikte oturma durumunu belgeleyebilmeleri, adreste kayıtlı kişilerin sosyal güvenlik durumu, gelir durumu ve kişi sayısı üzerinden sunulan hizmetlerde kolaylık sağlanması hedeflenmektedir.

Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama

Adresimde kimler kayıtlı görünüyor? (e Devlet "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" ekranı) - 1

PDF FORMATIYLA İNDİRİLEBİLİYOR

e Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilen bu belge, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış resmi nitelikli yerleşim yerinde oturanlar Belgesidir; aynı adreste (hanede) ikamet edenlerin listesi bu şekilde alınabiliyor. PDF formatında belgeyi, dilerseniz indirip resmi kurumlara sunabilirsiniz.

Adresimde kimler kayıtlı görünüyor? (e Devlet "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" ekranı) - 2

AYNI HANEDE İKAMET EDEN KİŞİ BELGESİ SORGULAMA

www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın.

Belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan “Sisteme Giriş Yap” butonunu kullanın.

Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden 
“Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama” hizmetine giriş yapın. 

Karşınıza çıkan dökümanı PDF olarak indirebilirsiniz. 

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