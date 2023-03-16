Adresimde kimler kayıtlı görünüyor? (e Devlet "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" ekranı)

PDF FORMATIYLA İNDİRİLEBİLİYOR



e Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilen bu belge, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış resmi nitelikli yerleşim yerinde oturanlar Belgesidir; aynı adreste (hanede) ikamet edenlerin listesi bu şekilde alınabiliyor. PDF formatında belgeyi, dilerseniz indirip resmi kurumlara sunabilirsiniz.

AYNI HANEDE İKAMET EDEN KİŞİ BELGESİ SORGULAMA www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın.



Belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan “Sisteme Giriş Yap” butonunu kullanın.

Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden

“Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama” hizmetine giriş yapın.



Karşınıza çıkan dökümanı PDF olarak indirebilirsiniz.