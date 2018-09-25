MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifinin kabul edilmesi tutuklu olan yazar Emrah Serbes'i de etkileyecek.



22 Eylül 2017'de İzmir-Aydın yolundaki kazada 3 kişinin ölümüne neden olan Serbes, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.



Emrah Serbes, 5 yıllık indirimi kapsayan af teklifinin kabil edilmesi halinde 1 yıl sonra denetimli serbestlikle tahliye olacak.



Aldığı cezanın üçte ikisini çekecek olan Serbes’in cezası afla birlikte 2 yıla düşecek.



Kazadan sonra teslim olan ve 1 yıldır da cezaevinde olan Serbes, 1 yıl sonra denetimli serbestlik hakkından yararlanarak tahliye olacak.

KAZADAN 6 GÜN SONRA TESLİM OLMUŞTU

Serbes, İzmir-Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün (51) ile kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olmuştu.

Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıklamıştı. İzmir'de Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim olmuştu.